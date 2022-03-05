В Рязани 26-летний мужчина пытался украсть продукты из гипермаркета

Он набрал корзину продуктов на сумму более двух тысяч рублей.

Рязанские Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже из гипермаркета. Об этом в субботу, 5 марта, сообщила пресс-служба органа.

Инцидент произошел в пятницу, 4 марта. В дежурную часть отделения вневедомственной охраны поступило сообщение о срабатывании тревожной кнопки сигнализации в одном из гипермаркетов города.

На месте наряд Росгвардии задержал 26-летнего ранее неоднократно судимого жителя села Шумашь. Сотрудники рассказали, что он попытался без оплаты пронести через кассу продукты на сумму более двух тысяч рублей.

Мужчину задержали и передали его полицейским.