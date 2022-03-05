В России планируют легализовать пиратское ПО

Такое решение принимают в связи с западными санкциями, которые страны принимают в отношении России из-за конфликта в Украине.

Российские власти планируют отменить уголовную и административную ответственность за использование программного обеспечения. Об этом в субботу, 5 марта, сообщил «Коммерсантъ».

Такое решение принимают в связи с западными санкциями, которые страны принимают в отношении России из-за конфликта в Украине.

Власти разрабатывают документ «План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления», в котором говорится о возможности в случае крайней необходимости использовать патентированное ПО без согласия патентообладателя.

В Минцифры пояснили, что речь идет лишь о тех программах, аналогов которых нет в России.

«В части освобождения от ответственности за использование нелицензионного софта мы выступаем за сбалансированный подход, чтобы стимулировать переход на российское ПО», — добавили в ведомстве.