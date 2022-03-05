В России оценили вероятность скорой блокировки Instagram в стране

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что отключение соцсети в России произойдет по аналогии с Facebook.

В России оценили вероятность скорой блокировки Instagram в стране. Свою версию на этот счет в субботу, 5 марта, в интервью с «Известиями» выразил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По словам специалиста, отключение соцсети в России произойдет по аналогии с Facebook.

«Скорее нет, чем да, так как он не выступает в качестве разносчика пропаганды и участника информационной войны. Когда произойдет эта блокировка, не ясно, потому что отключение Facebook заняло больше суток. Вряд ли это могло быть связано с юридическими или техническими вопросами. Выключить „рубильник“ по всей стране можно буквально в течение 15 минут. Просто кто-то не исполнил оперативно команду», — объяснил Муртазин.

Специалист заявил, что в конечном итоге Instagram все же заблокируют.