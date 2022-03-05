В России не планируют вводить особое положение и режим ЧС

Об этом заявил президент Владимир Путин.

В России не планируют вводить особое положение и режим Ч. С. Об этом в субботу, 5 марта, заявил президент Владимир Путин на встрече с представительницами летнего состава отечественных авиакомпаний.

Глава государства напомнил, что первая мера используется для реакции на масштабные внутренние угрозы, а вторая — при техногенной или природной катастрофе.

«Но, слава богу, у нас нет сейчас такого. Мы не планируем вводить никакого особого положения на территории Российской Федерации, не планируем, нет такой необходимости сегодня», — сказал Путин.

Президент также напомнил, что в спецоперации на Украине не участвует ни один призывник и в дальнейшем власти не планируют их туда отправлять.