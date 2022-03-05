В России не планируют вводить особое положение и режим ЧС
Об этом заявил президент Владимир Путин.
В России не планируют вводить особое положение и режим
Глава государства напомнил, что первая мера используется для реакции на масштабные внутренние угрозы, а вторая — при техногенной или природной катастрофе.
«Но, слава богу, у нас нет сейчас такого. Мы не планируем вводить никакого особого положения на территории Российской Федерации, не планируем, нет такой необходимости сегодня», — сказал Путин.
Президент также напомнил, что в спецоперации на Украине не участвует ни один призывник и в дальнейшем власти не планируют их туда отправлять.