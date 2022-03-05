В Кораблине женщина попалась на нелегальной продаже алкоголя

Женщина дважды попалась правоохранителям на подобном преступлении.

В Кораблине задержали женщину, которая торговала спиртным из своего дома. Об этом в субботу, 5 марта, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Правоохранители выяснили, что в одном из домов в Кораблине женщина незаконно торгует алкогольной продукцией. Ее привлекли к административной ответственности, а позже полицейские установили, что женщина продолжила свою деятельность.

За повторное правонарушение женщине грозит уголовное наказание. Максимальное наказание за такое преступление — штраф в размере 80 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до одного года.