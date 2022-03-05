В Касимове задержали рецидивистку, которая украла из кафе детскую куртку с деньгами

Против 44-летней местной жительницы возбудили уголовное дело, ей грозит до пяти лет тюрьмы.

В Касимове задержали рецидивистку, которая украла из кафе детскую куртку с деньгами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратилась родственница подростка и рассказала, что у мальчика украли куртку, когда он был в кафе. В кармана куртки были наушники и 2 800 рублей. Ребенок рассказал, что повесит одежду на вешалку в углу зала и все время находился недалеко. Когда он вернулся за одеждой, ее на вешалке уже не было.

Оперативники опросили пострадавших и выяснили, что куртку могла украсть женщина с малолетнем ребенком, которая заходила в кафе после подростка. 44-летняя местная жительница ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за хищения. Злоумышленницу задержали.

Выяснилось, что женщина специально зашла в кафе и присмотрела куртку, оставленную на вешалке. Выбрав момент, она забрала чужую куртку и ушла. Женщина сообщила, что потратила украденные деньги.