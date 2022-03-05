В Касимове неизвестные исписали белой краской памятник

Двух мужчина 35 и 37 лет задержали в течение двух часов. Возбуждено уголовное дело.

В Касимове неизвестные исписали белой краской памятник. Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник.

В субботу, 5 марта, двое мужчине 35 и 37 лет написали на одном из памятников белой краской надпись, дискредитирующую действующую власть. Их задержали сотрудники полиции в течение двух часов.

Против мужчин возбудили уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ («Вандализм, совершенный группой лиц»). Им грозит до трех лет тюрьмы.