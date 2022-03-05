В Касимове мужчина украл телефон из брюк спящего приятеля

Ему назначили два года и один месяц лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

В Касимове вынесли приговор мужчине, который украл телефон из брюк спящего приятеля. Подробности в субботу, 5 марта, привела пресс-служба районного суда.

Установлено, что в декабре 2021 года 43-летний осужденный в состоянии алкогольного опьянения вытащил из кармана брюк своего приятеля, который спал в кресле в одном из домов в Касимове, мобильный телефон. Он знал, что за ним никто не наблюдает и осознавал противоправность своих действий. С похищенным имуществом мужчина скрылся и распорядился им по своему усмотрению. Тем самым он причинил потерпевшему материальный ущерб на сумму 10 753 рубля.

Суд признал мужчину виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок два года и один месяц с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Приговор не вступил в законную силу.