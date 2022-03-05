В Касимове мужчина на «москвиче» сбил 28-летнюю женщину

Авария случилась вблизи дома № 10 по улице Индустриальной.

В Касимове произошло ДТП с участием пешехода. Об этом в субботу, 5 марта, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в пятницу, 4 марта, примерно в 7:50 вблизи дома № 10 по улице Индустриальной. Там 38-летний местный житель на автомобиле «М-214120» сбил пешехода — 28-летнюю жительницу села Токарево. Женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода.

Ее госпитализировали с травмами в ближайшую больницу.

По данному факту проводится проверка.