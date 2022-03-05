У рязанца нашли боевой револьвер 1895 года

25-лентий мужчина нашел оружие во время раскопок в Рязанской области, отреставрировал его и собирался продать коллекционерам.

У рязанца нашли боевой револьвер 1895 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Оружие нашли у 25-летнего жителя Рязани дома в тайнике под кроватью. Эксперты-криминалисты установили, что это револьвер образца 1895 года калибра 7,62 мм, он пригоден для стрельбы.

Мужчину задержали. Выяснилось, что он нашел оружие во время раскопок в Рязанской области. Рязанец не получал разрешение на оружие, отреставрировал его и планировал продать коллекционерам.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконное хранение огнестрельного оружия»). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.