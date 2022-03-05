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Стивен Кинг заявил, что не будет продлевать контракт на издание своих книг в России
По данным Российской книжной палаты, тираж книг писателя по итогам 2021 года составляет более 900 тысяч экземпляров.

Американский писатель Стивен Кинг заявил, что не будет продлевать контракт на издание своих книг в России. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

Ранее писатель Линвуд Баркли написал: «Я понимаю, что это небольшая жертва, но я не продлеваю контракты на издание своих книг в России». «Я тоже», — ответил ему Кинг.

Информацию прокомментировали представители «АСТ», издателя писателя в России. По их словам, они не получили официальный отказ Кинга. «Уход с рынка писателя такой величины — это существенная потеря для отрасли и российского читателя. По данным Российской книжной палаты, Стивен Кинг является писателем номер один в России, тираж выпущенных книг по итогам 2021 года составляет более 900 тысяч экземпляров», — рассказала порталу DTF руководитель департамента стратегических коммуникаций издательской группы ЭКСМО-АСТ Екатерина Кожанова.