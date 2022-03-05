Американский писатель Стивен Кинг заявил, что не будет продлевать контракт на издание своих книг в России. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.
Ранее писатель Линвуд Баркли написал: «Я понимаю, что это небольшая жертва, но я не продлеваю контракты на издание своих книг в России». «Я тоже», — ответил ему Кинг.
Информацию прокомментировали представители «АСТ», издателя писателя в России. По их словам, они не получили официальный отказ Кинга. «Уход с рынка писателя такой величины — это существенная потеря для отрасли и российского читателя. По данным Российской книжной палаты, Стивен Кинг является писателем номер один в России, тираж выпущенных книг по итогам 2021 года составляет более 900 тысяч экземпляров», — рассказала порталу