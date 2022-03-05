СМИ: Samsung возобновит работу в России в ближайшее время

Компания прорабатывает возможности возобновления поставок в Россию.

Компания Samsung возобновит работу в России в ближайшее время. Об этом в субботу, 5 марта, РИА Новостям сообщил источник внутри компании.

Источник уточнил, что в настоящее время компания производит сервисное обслуживание в полном объеме. Сейчас Samsung прорабатывает возможности возобновления поставок в Россию.

«В ближайшее время компания возобновит свою работу в обычном режиме. Сейчас мы работаем над поиском решений по восстановлению наших поставок в Россию. Что касается сервисного обслуживания — оно производится в полном объеме», — говорится в сообщении.

Ранее представители компании заявили, что они приостанавливают поставки своих товаров в Россию — от микрочипов до смартфонов и бытовой техники.