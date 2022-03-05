СМИ назвали возможную дату третьего раунда переговоров России и Украины

По информации издания, украинская сторона ожидает подтверждения российской.

Ближайший раунд переговоров между российской и украинской сторонами может состояться 7 марта. Об этом в субботу, 5 марта, сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на окружение Владимира Зеленского.

«Мы ждем подтверждения россиян. Наше предложение — это 7 марта», — сообщил портал.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал изданию «Страна» о том, что третий раунд переговоров может пройти в ближайшие день-два.