Samsung остановила экспорт своей продукции в Россию

Уточняется, что компания приостановила поставки всей продукции — от микрочипов до смартфонов и бытовой электроники.

Samsung остановила экспорт своей продукции в Россию. Об этом в субботу, 5 марта, сообщило агентство ТАСС.

Уточняется, что компания приостановила поставки всей продукции — от микрочипов до смартфонов и бытовой электроники.

«Наша приоритетная задача — обеспечить безопасность всех наших сотрудников и их семей», — указал производитель.

Позже компания сообщила, что причиной прекращения поставок в Россию стала «проблема с отправкой товаров». Ситуация связана с невозможностью доставить продукцию компании и сложностями с экспортом.