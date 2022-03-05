Samsung остановила экспорт своей продукции в Россию
Уточняется, что компания приостановила поставки всей продукции — от микрочипов до смартфонов и бытовой электроники.
Samsung остановила экспорт своей продукции в Россию. Об этом в субботу, 5 марта,
Уточняется, что компания приостановила поставки всей продукции — от микрочипов до смартфонов и бытовой электроники.
«Наша приоритетная задача — обеспечить безопасность всех наших сотрудников и их семей», — указал производитель.
Позже компания сообщила, что причиной прекращения поставок в Россию стала «проблема с отправкой товаров». Ситуация связана с невозможностью доставить продукцию компании и сложностями с экспортом.