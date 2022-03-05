Рязанские полицейские поздравили девушек с 8 марта

Правоохранители организовали акцию «8 марта — в каждый дом». В рамках нее они лично поздравили рязанок с наступающим праздником и подарили цветы.

Рязанские полицейские поздравили девушек с наступающим Международным женским днем. Об этом в субботу, 5 марта, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Правоохранители организовали акцию «8 марта — в каждый дом». В рамках нее они лично поздравили рязанок с наступающим праздником и подарили цветы.

«Самое главное — подарить женщинам положительные эмоции и улыбки, а еще напомнить, что они прекрасны каждый день, а не только 8 марта», — отметили полицейские.

Акция прошла во всех районах области.