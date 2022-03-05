Россиянам рассказали, кто заменит авто из Европы

Автоэксперт Игорь Моржаретто предположил, что европейские автомобили заменят китайским автопромом.

Россиянам рассказали, кто заменит авто из Европы. Об этом в субботу, 5 марта, агентству «Прайм» рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

Специалист предположил, что европейские автомобили заменят китайским автопромом.

«Корейский автопром пока на ступеньку выше китайского, но высота этой „ступени“ невелика, и само ее наличие объясняется тем, что у корейцев есть большая фора — они начали осваивать российский авторынок на несколько десятилетий раньше. У корейских компаний шире модельный ряд, и они пока пусть и не принципиально, но опережают китайских конкурентов. В США сейчас именно корейские марки считаются самыми надежными», — подчеркнул Моржаретто.

Автоэксперт подчеркнул, что китайские автомобили дешевле корейских примерно на 10%, а корейцы примерно на столько же дешевле европейцев.