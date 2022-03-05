Россиянам назвали условие для сокращения работодателем зарплаты сотрудников

Разъяснение дала основатель юридической группы «Союз» Ирина Гукова.

Россиянам рассказали, при каких условиях работодатель имеет право сократить зарплату сотрудникам. Разъяснение в субботу, 5 марта, дала основатель юридической группы «Союз» Ирина Гукова.

По ее словам, работодатель имеет право снижать заработную плату сотрудников при форс-мажорных обстоятельствах. Например, при введении локдауна из-за пандемии или введения санкций, напрямую затрагивающих рабочий процесс. Однако сотрудник имеет право получить все выплаты за отработанный срок, рассчитанный с учетом старой зарплаты.

Также есть обстоятельства, при которых работодатель может сократить количество рабочих мест — это может быть обусловлено техническими, технологическими и организационными факторами. При этом сотрудника должны за два месяца предупредить о сокращении рабочего места.

Гукова напомнила, что в случае необходимости сотрудника могут уволить и раньше, но лишь по соглашению обеих сторон. То есть в случае, если работодатель начнет принуждать к увольнению — это нарушение трудового кодекса России.