Россия объявила режим тишины на территории Украины с 10 часов

Страна откроет гуманитарные коридоры для выходы мирных жителей из Мариуполя и Волновахи.

Россия объявила режим тишины на территории Украины. Об этом в субботу, 5 марта, сообщили РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

С 10:00 Россия откроет гуманитарные коридоры для выходы мирных жителей из Мариуполя и Волновахи.

«Сегодня, 5 марта, с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи», — сказали в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что все маршруты выхода согласованы с украинской стороной.