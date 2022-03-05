Россия объявила режим тишины на территории Украины с 10 часов
Страна откроет гуманитарные коридоры для выходы мирных жителей из Мариуполя и Волновахи.
Россия объявила режим тишины на территории Украины. Об этом в субботу, 5 марта,
С 10:00 Россия откроет гуманитарные коридоры для выходы мирных жителей из Мариуполя и Волновахи.
«Сегодня, 5 марта, с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи», — сказали в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что все маршруты выхода согласованы с украинской стороной.