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Путин: помощь добровольцев на Донбассе пока не требуется
Владимир Путин отметил, что в спецоперации на Украине принимают участие только профессиональные военные.

Путин: помощь добровольцев на Донбассе пока не требуется. Об этом в субботу, 5 марта, президент России сказал на встрече с сотрудницами летного состава российских авиакомпаний.

Владимир Путин отметил, что в спецоперации на Украине принимают участие только профессиональные военные.

Президент поблагодарил россиян, которые приходят в военкоматы, но уточнил, что их помощь пока не требуется.

«Повторяю еще раз: в этой операции принимают участие только мужчины, которые добровольно сделали для себя очень ответственный выбор в жизни — защищать родину. Они выполняют эту задачу с честью», — сказал Путин.

24 февраля, президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на территории Украины. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».