PayPal приостановила работу в России

Компания поддерживает международное сообщество, осуждающее военную операцию на Украине.

Электронная платежная система PayPal приостановила работу в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Директор платежной системы Дэн Шульман заявил, что компания поддерживает международное сообщество, осуждающее военную операцию на Украине.

Ранее сообщалось, что работу в России приостановили Samsung, Microsoft, IKEA, Volkswagen, Lego, Apple, Sony, Disney и другие.

24 февраля, президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на территории Украины. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».