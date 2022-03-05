Минобороны России сообщило о возобновлении наступательных действий на Украине

Из-за нежелания украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать «режим тишины» наступательные действия возобновили с 18:00.

Минобороны России сообщило о возобновлении наступательных действий с 18:00 из-за нежелания украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать «режим тишины». Об этом в субботу, 5 марта, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он сообщил, что по коридорам безопасности из Мариуполя и Волновахи не смог выйти ни один мирный житель, националистические батальоны воспользовались «режимом тишины» для укрепления своих позиций.