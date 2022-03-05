Мэрия подтвердила планы построить новую школу для учеников гимназии № 6 напротив стадиона «Спартак»

Губернатор Николай Любимов поручил разработать проектно-сметную документацию для объекта и признался, что «подготовительные работы уже велись».

Мэрия подтвердила планы построить новую школу для учеников гимназии № 6 напротив стадиона «Спартак». Об этом в субботу, 5 марта, в эфире ТКР сообщила глава администрации Рязани Елена Сорокина.

«В качестве перспективной площадки для размещения школы мы рассматриваем место напротив стадиона «Спартак», — заявила Сорокина.

Губернатор Николай Любимов поручил разработать проектно-сметную документацию для объекта и признался, что «подготовительные работы уже велись».

Напомним, власти договорились передать гимназию № 6 на улице Семинарской в Рязани местной епархии через семь лет. В здании намерены разместить семинарию.