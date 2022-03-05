Магазины Zara приостановят работу в России

Испанская компания Inditex также владеет брендами Bershka, Pull & Bear, Oysho и другими.

Магазины Zara приостановят работу в России. Об этом пишет telegram-канал Mash.

Компания Inditex сообщила, что приостановит онлайн и офлайн торговлю в России. Испанская компания представляет бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho и другие.

Ранее сообщалось, что работу в России приостановили компании Samsung, Microsoft, IKEA, Volkswagen, Lego, Apple, Sony, Disney и другие.