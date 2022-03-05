\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 05
-1°
Вск, 06
-3°
Пнд, 07
-2°
ЦБ USD 105.81 -0 06/03
ЦБ EUR 115.62 -0.91 06/03
Нал. USD 104 / 125.00 13:14
Нал. EUR 113 / 130.00 13:14
Новости
Публикации
Подари ей новую историю
Лучший подарок на 8 Марта по версии женщин.
Вчера 11:17
923
Как за неделю изменились цены на квартиры в Рязани
События на Украине, начавшиеся 24 февраля, а также посл...
2 марта 14:03
15 818
Как изменятся цены на товары в России в 2022 году?
Главным страхом населения социологи называют повышение...
1 марта 14:57
8 868
Что ждать рязанским клиентам банков от введения против них санкций
Все рязанцы, имеющие сегодня банковские счета, вклады и...
28 февраля 13:24
4 163
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Любимов поздравил находящихся в пункте временного размещения жительниц Донбасса
Об этом сообщило областное правительство.

Губернатор Николай Любимов лично поздравил женщин Донбасса, находящихся в пункте временного размещения в Рязанской области. Об этом в субботу, 5 марта, сообщило областное правительство.

«Ситуация хоть и сложная, но праздник никто не отменял, — сказал глава региона. — Женщин принято называть слабым полом. Но это не так. На ваши плечи много всего легло, но вы с этим справляетесь. Хочу пожелать здоровья, чтобы в семье все было хорошо. Понятно, что у многих остались родные и близкие на Донбассе. Мы поможем вам все это перенести и почувствовать себя здесь как дома. Здоровья и счастья», — заключил губернатор.

По словам главы рязанского района Натальи Жуневой, в настоящее время в пункте временного размещения проживают 55 граждан Луганской и Донецкой народных республик. Региональные власти обеспечили их питанием, организовано медицинское обслуживание, а также предоставляется консультационная помощь по разным вопросам.