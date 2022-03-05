Любимов поздравил находящихся в пункте временного размещения жительниц Донбасса

Об этом сообщило областное правительство.

Губернатор Николай Любимов лично поздравил женщин Донбасса, находящихся в пункте временного размещения в Рязанской области. Об этом в субботу, 5 марта, сообщило областное правительство.

«Ситуация хоть и сложная, но праздник никто не отменял, — сказал глава региона. — Женщин принято называть слабым полом. Но это не так. На ваши плечи много всего легло, но вы с этим справляетесь. Хочу пожелать здоровья, чтобы в семье все было хорошо. Понятно, что у многих остались родные и близкие на Донбассе. Мы поможем вам все это перенести и почувствовать себя здесь как дома. Здоровья и счастья», — заключил губернатор.

По словам главы рязанского района Натальи Жуневой, в настоящее время в пункте временного размещения проживают 55 граждан Луганской и Донецкой народных республик. Региональные власти обеспечили их питанием, организовано медицинское обслуживание, а также предоставляется консультационная помощь по разным вопросам.