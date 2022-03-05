Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 6-8 марта

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

Рязанский театр драмы представит премьеру — спектакль «6 утра, американо» по пьесе белорусского драматурга Влады Ольховской.

В камерном зале рязанской филармонии 6 марта состоится выступление оркестра Рязанского государственного академического русского народного хора им. Е. Попова с программой «Карамельный аукцион».

В кафе-клубе «Старый парк» 6 марта состоится концерт легендарной российской рок-группы «Крематорий». Выступление будет весьма необычным — музыканты представят программу в формате квартирника под названием «А у Тани на флэту».

А в концертном зале Рязанской филармонии 8 марта квартет «StradiВаленки» и Петр Налич представят программу «Любовный напиток».

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