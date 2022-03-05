Компания «Х5 Group» ограничила продажу больших объемов некоторых товаров

«Х5 Group» — ведущая российская продуктовая розничная компания. К ней относятся магазины «Пятерочка», «Перекресток» и другие.

Компания «Х5 Group» ограничила продажу больших объемов некоторых товаров. Об этом пишет ТАСС .

Сетевые магазины компании «Х5 Group» ограничили продажу большого объема товара гражданами из-за резкого подъема спроса.

В некоторых регионах резко вырос спрос на сахар, гречневую крупу, подсолнечное масло и другие продукты.

В компании отметил, что закупку ограничили для того, чтобы товары первой необходимости всегда были в наличии. Подчеркивается, что это временная мера, которая поможет нормализовать ситуацию.

В «Х5 Group» сообщили, что работают над поиском решения для непрерывных поставок товаров повышенного спроса в магазины.

Компания «Х5 Group» — ведущая российская продуктовая розничная компания. К ней относятся магазины «Пятерочка», «Перекресток» и другие.