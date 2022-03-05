Главврач ОКБ Андрей Карпунин рассказал федеральному каналу о работе в луганской больнице. Видео интервью Андрей Карпунин выложил на своей странице «
Главный врач ОКБ рассказал, что в Луганской республиканской больнице он работает по своему профилю -лечит пациентов в отделении реанимации и интенсивной терапии.
На вопрос журналиста как принял решение поехать, Андрей Карпунин ответил: «Собралась инициативная группа, обсудили 30 минут, собрали вещи и приехали».
Андрей Карпунин отметил высокий профессиональный уровень луганских коллег и хорошее материальное оснащение больницы.
Также медик сообщил, что уже работал на Донбассе в 2018 году — больнице Донецка.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Хубезов и главврач ОКБ Карпунин поехали в больницы ЛДНР для помощи медикам.