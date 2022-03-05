\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 05
-1°
Вск, 06
-3°
Пнд, 07
-1°
ЦБ USD 105.81 -0 06/03
ЦБ EUR 115.62 -0.91 06/03
Нал. USD 104 / 125.00 13:14
Нал. EUR 113 / 130.00 13:14
Новости
Публикации
Подари ей новую историю
Лучший подарок на 8 Марта по версии женщин.
Вчера 11:17
749
Как за неделю изменились цены на квартиры в Рязани
События на Украине, начавшиеся 24 февраля, а также посл...
2 марта 14:03
15 624
Как изменятся цены на товары в России в 2022 году?
Главным страхом населения социологи называют повышение...
1 марта 14:57
8 561
Что ждать рязанским клиентам банков от введения против них санкций
Все рязанцы, имеющие сегодня банковские счета, вклады и...
28 февраля 13:24
3 992
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Елена Сорокина провела личный прием граждан
Рязанцы обратились к мэру с вопросами ремонта дороги, кровли в аварийном доме и освещения улиц.

Елена Сорокина провела личный прием граждан. Об этом мэр Рязани написала на своей странице «ВКонтакте».

В пятницу, 4 марта, Елена Сорокина провела личный прием жителей Рязани. Мэр рассказала, что к ней обратилась рязанка с просьбой отремонтировать дорогу по улице Западной на съезде с Восточной окружной. Сорокина поручила проработать вопрос профильному заместителю и начальнику управления благоустройства.

Жительница дома № 7 по улице Дружной сообщила, что в здании протекает кровля. Дом признали аварийным. По словам главы администрации, капремонт в таких домах не проводится, а переезжать в маневренный фонд хотят не все жители. Сорокина отметила, что в качестве временной меры управляющей компании нужно провести ремонт крыши. Чтобы найти выход из ситуации, с обратившейся семьей продолжит работать начальник управления энергетики и ЖКХ.

Около дома № 7 на улице Полиграфистов не горят фонари, жители пожаловались на плохо освещенную дорогу от дома к остановке общественного транспорта. Управлению благоустройства Елена Сорокина поручила осмотреть участок и проработать вопрос установки новых фонарей.

Также жительница дома попросила развернуть светильник в районе пятого подъезда, чтобы он не светил в окна, но многие жильцы против. Мэр пояснила, что вопрос надо решать на общем собрании жильцов.

Жильцы задали вопросы по водоснабжению дома и содержанию придомовой территории. Их направили соответствующим специалистам.