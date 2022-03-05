Елена Сорокина провела личный прием граждан

Рязанцы обратились к мэру с вопросами ремонта дороги, кровли в аварийном доме и освещения улиц.

Елена Сорокина провела личный прием граждан. Об этом мэр Рязани написала на своей странице « ВКонтакте ».

В пятницу, 4 марта, Елена Сорокина провела личный прием жителей Рязани. Мэр рассказала, что к ней обратилась рязанка с просьбой отремонтировать дорогу по улице Западной на съезде с Восточной окружной. Сорокина поручила проработать вопрос профильному заместителю и начальнику управления благоустройства.

Жительница дома № 7 по улице Дружной сообщила, что в здании протекает кровля. Дом признали аварийным. По словам главы администрации, капремонт в таких домах не проводится, а переезжать в маневренный фонд хотят не все жители. Сорокина отметила, что в качестве временной меры управляющей компании нужно провести ремонт крыши. Чтобы найти выход из ситуации, с обратившейся семьей продолжит работать начальник управления энергетики и ЖКХ.

Около дома № 7 на улице Полиграфистов не горят фонари, жители пожаловались на плохо освещенную дорогу от дома к остановке общественного транспорта. Управлению благоустройства Елена Сорокина поручила осмотреть участок и проработать вопрос установки новых фонарей.

Также жительница дома попросила развернуть светильник в районе пятого подъезда, чтобы он не светил в окна, но многие жильцы против. Мэр пояснила, что вопрос надо решать на общем собрании жильцов.

Жильцы задали вопросы по водоснабжению дома и содержанию придомовой территории. Их направили соответствующим специалистам.