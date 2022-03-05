Центробанк ограничил сумму переводов родственникам за рубеж
Теперь близким или родственникам россияне смогут перевести не более пяти тысяч долларов в месяц.
Центробанк ограничил сумму переводов родственникам за рубеж. Об этом пишет «
На фоне «повышенной волатильности» валютного рынка ЦБ установил ограничение на перевод валюты за рубеж для физических лиц. Теперь близким или родственникам россияне смогут перевести не более пяти тысяч долларов в месяц.
«Это вынужденная мера и делается для того, чтобы валюта из страны не оттекала и не оказывала дополнительное давление на курс рубля в рамках текущей ситуации», — отметил старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин.