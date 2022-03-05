Центробанк ограничил сумму переводов родственникам за рубеж

Теперь близким или родственникам россияне смогут перевести не более пяти тысяч долларов в месяц.

Центробанк ограничил сумму переводов родственникам за рубеж. Об этом пишет « Коммерсант ».

На фоне «повышенной волатильности» валютного рынка ЦБ установил ограничение на перевод валюты за рубеж для физических лиц. Теперь близким или родственникам россияне смогут перевести не более пяти тысяч долларов в месяц.

«Это вынужденная мера и делается для того, чтобы валюта из страны не оттекала и не оказывала дополнительное давление на курс рубля в рамках текущей ситуации», — отметил старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин.