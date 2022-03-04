Зеленский заявил, что против Украины брошена вся российская армия

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 4 марта, выступил с очередным видеообращением.

Зеленский заявил, что против Украины брошена вся российская армия. Об этом пишет РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 4 марта, выступил с очередным видеообращением. В нем он утверждал, что в спецоперации на Украине задействована почти вся армия России.

«Граждане Украины, враг завел на территорию нашего государства абсолютное большинство своих войск, почти вся армия России брошена против нашего народа», — сказал Владимир Зеленский.

В четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о военной спецоперации на территории Украины. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».