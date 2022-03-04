В WhatsApp появится новая функция
Функция появится после обновлений мессенджера.
В мессенджере WhatsApp появится новая функция. Пользователи смогут оставлять реакции на сообщения собеседника, пишет портал WABetaInfo.
Пользователь сможет оставить реакцию в виде смайла через специальное меню. Чтобы его открыть, нужно будет нажать стрелку, появившуюся при наведении на правый угол сообщения.
Для версии мессенджера на ПК будет доступна специальная кнопка с «реакцией» напротив сообщения собеседника.
Функция появится после обновлений мессенджера.