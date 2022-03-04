В WhatsApp появится новая функция

Функция появится после обновлений мессенджера.

В мессенджере WhatsApp появится новая функция. Пользователи смогут оставлять реакции на сообщения собеседника, пишет портал WABetaInfo.

Пользователь сможет оставить реакцию в виде смайла через специальное меню. Чтобы его открыть, нужно будет нажать стрелку, появившуюся при наведении на правый угол сообщения.

Для версии мессенджера на ПК будет доступна специальная кнопка с «реакцией» напротив сообщения собеседника.

Функция появится после обновлений мессенджера.