\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 04
Сбт, 05
-2°
Вск, 06
-4°
ЦБ USD 111.76 8.51 04/03
ЦБ EUR 124.02 9.47 04/03
Нал. USD 97 / 115.00 10:47
Нал. EUR 115 / 125.00 10:47
Новости
Публикации
Подари ей новую историю
Лучший подарок на 8 Марта по версии женщин.
27 минут назад
88
Как за неделю изменились цены на квартиры в Рязани
События на Украине, начавшиеся 24 февраля, а также посл...
2 марта 2022 14:03
14 595
Как изменятся цены на товары в России в 2022 году?
Главным страхом населения социологи называют повышение...
1 марта 14:57
7 466
Что ждать рязанским клиентам банков от введения против них санкций
Все рязанцы, имеющие сегодня банковские счета, вклады и...
28 февраля 13:24
3 467
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В WhatsApp появится новая функция
Функция появится после обновлений мессенджера.

В мессенджере WhatsApp появится новая функция. Пользователи смогут оставлять реакции на сообщения собеседника, пишет портал WABetaInfo.

Пользователь сможет оставить реакцию в виде смайла через специальное меню. Чтобы его открыть, нужно будет нажать стрелку, появившуюся при наведении на правый угол сообщения.

Для версии мессенджера на ПК будет доступна специальная кнопка с «реакцией» напротив сообщения собеседника.

Функция появится после обновлений мессенджера.