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В Шацком районе умер ветеран Великой Отечественной войны Павел Ольчев
Почетный гражданин Щацкого района Павел Ольчев умер в четверг, 3 марта, на 98-м году жизни.

В Шацком районе умер ветеран Великой Отечественной войны Павел Ольчев. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Почетный гражданин Щацкого района Павел Ольчев умер в четверг, 3 марта, на 98-м году жизни.

Павел Ольчев родился в селе Шарик Шацкого района в многодетной семье. В 1941 году его призвали в армию, а оттуда — на фронт. Ольчев воевал на Центральном, Западном, Калининском, Белорусском фронтах.

Был награжден орденами Красной Звезды, Великой Отечественной войны 1 степени, медалями «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. г.», «За взятие Берлина».

В 2017 году Павлу Ольчеву присвоили звание почетного гражданина Щацкого района.