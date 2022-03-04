В Сбере призвали россиян не верить фейкам о работе банка

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов порекомендовал россиянам доверять только проверенным источникам.

В Сбере призвали россиян не верить фейкам о работе банка. Об этом пишет RT .

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов порекомендовал россиянам доверять только проверенным источникам.

Он рассказал, что информация о том, что банк запретил клиентам снимать деньги с инвестиционных счетов ближайшие десять дней, оказалась фейком.

Также Кузнецов отметил, что не соответствует действительности информация о сбоях в работе приложения «Сбербанк онлайн» на прошлой неделе.

Ранее сообщалось, что Сбербанк повысил ставки по ипотеке и проценты по вкладам.