В Рыбновском районе на дорогу опрокинулся прицеп от мусоровоза
Авария произошла в пятницу, 4 марта, в районе Мантурова.
В Рыбновском районе на дорогу опрокинулся прицеп от мусоровоза. Видео разместили очевидцы в соцсетях.
Авария произошла в пятницу, 4 марта, в районе Мантурова. На кадрах видно, что контейнер с мусором лежит на проезжей части, содержимое частично высыпалось на дорогу.
«Кто это, интересно, будет убирать», — написал автор поста.
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В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что в аварии никто не пострадал.