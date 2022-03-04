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В Рыбновском районе на дорогу опрокинулся прицеп от мусоровоза
Авария произошла в пятницу, 4 марта, в районе Мантурова.

В Рыбновском районе на дорогу опрокинулся прицеп от мусоровоза. Видео разместили очевидцы в соцсетях.

Авария произошла в пятницу, 4 марта, в районе Мантурова. На кадрах видно, что контейнер с мусором лежит на проезжей части, содержимое частично высыпалось на дорогу.

«Кто это, интересно, будет убирать», — написал автор поста.

Портал Rybnoe.net пишет, что у фуры с рязанскими номерами сломалась жесткая сцепка с прицепом.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что в аварии никто не пострадал.