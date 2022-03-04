В Рыбном закрыли наркопритон
50-летнему жителю Рыбного, который организовал наркопритон у себя в доме, грозит до четырех лет тюрьмы.
В Рыбном закрыли наркопритон. Об этом
Полицейские получились сведения, что в одном из домов Рыбного собираются компании для употребления синтетических наркотиков. Выяснилось, что наркопритон устроил у себя дома 50-летний местный житель.
Оперативники задержали мужчину, в доме нашли предметы, используемые для употребления накротиков.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств»). Мужчине грозит до четырех лет тюрьмы.