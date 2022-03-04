В рязанском театре драмы представили новый спектакль

Премьера постановки для зрителей намечена на пятницу, 4 марта.

В театре драмы вечером 3 марта прошел предпремьерный показ спектакля «6 утра, американо». Это постановка московского режиссера Олега Лабозина по пьесе белорусского драматурга Влады Ольховской.

По сюжету в обычную семью с двумя детьми, проживающую вместе с мамой, сестрой и дедушкой жены приезжает Иван, вернувшийся из Америки. Оказывается, он и есть настоящий законный муж хозяйки, с которым она так и не развелась, когда он много лет назад уехал на заработки за океан и там пропал. Сразу возникают вопросы, будет ли он требовать вернуть свой дом с садом.

Действие разворачивается динамично все полтора часа спектакля. В нем заняты актеры Анастасия Бурмистрова, Денис Варенов, Екатерина Кишева, Наталья Моргуненко, Никита Московой-Руссо и Валерий Рыжков.

У некоторых есть собственные хореографические партии: оставаясь на сцене одни, они танцуют под музыку. Декорации и костюмы создала рязанка, художник-постановщик Ульяна Еремина.

Премьера постановки для зрителей намечена на пятницу, 4 марта.