В рязанском отделении Банка России сообщили, что в регионе достаточно наличных

При нарушении условий договора по кредитам и ипотеке, рязанцам посоветовали обращаться в управление Центробанка по Рязанской области.

Управляющий рязанским отделением Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов сообщил, что в регионе достаточно наличных денег. Об этом пишут «Рязанские ведомости».

«Мы работали над этим все последние дни, включая выходные. Была завезена очень крупная сумма. Деньги будут и в банках, и в банкоматах, вся работа отлажена», — сказал Кузнецов.

По его словам, потребительские кредиты и ипотека выдаются по четкой ставке, они не увеличиваются. При нарушении условий договора, рязанцам посоветовали обращаться в управление Центробанка по Рязанской области.

Кузнецов отметил, что кредиты для бизнеса регулируются решением федеральных властей.