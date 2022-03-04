В Рязанском агротехнологическом университете прошла национальная студенческая конференция

В Рязанском государственном агротехнологическом университете имени
В конференции приняли участие студенты, обучающиеся по программам бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, и научно-педагогические работники Рязанского агротехнологического университета, РГАУ-МСХА имени
Программа конференции затрагивала темы, связанные с серьезными проблемами в агропромышленном комплексе, лесном хозяйстве и сфере гостеприимства.
На конференции обсуждали спектр вопросов, касающихся воспроизводства плодородия почв и повышения урожайности сельскохозяйственных культур, проблемы устойчивого развития в эколого-экономических системах, перспективы развития современной пищевой индустрии, проблемы хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Также подняли проблему перспектив развития интенсивного садоводства, обеспечения качественного воспроизводства лесных ресурсов и эффективность инновационных технологий в воспроизводстве лесов, развития индустрии гостеприимства.
«Подводя итоги работы конференции, были отмечены большая заинтересованность и глубокие знания выступающих по выбранной тематике. Все выступления сопровождались презентациями и завершались плодотворной дискуссией. При этом сохранялись доброжелательная атмосфера, взаимное уважение и высокий уровень позитивного научного спора», — рассказали в вузе.
«Для молодых ученых участие в конференции — это возможность получения ценной обратной связи от экспертов в предметной области, знакомство с ведущими учеными, обмен опытом и отличная площадка для обсуждения исследовательских работ», — добавили в сообщении.