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В Рязанской области вновь снизилось количество заболевших коронавирусом за сутки
В регионе зарегистрировали 721 новый случай COVID-19, госпитализировали 62 человека.

В Рязанской области вновь снизилось количество заболевших коронавирусом за сутки. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщили в федеральном оперштабе.

В регионе зарегистрировали 721 новый случай COVID-19, госпитализировали 62 человека. В четверг, 3 марта, в Рязанской области зафиксировали 767 новых случаем заболевания.

Всего с начала пандемии в Рязанской области заболели коронавирусом 104 513 человек. Выздоровели за сутки 1 108 человек, всего — 90 396. Умерли за сутки девять человек, всего 3 070.

В России за сутки зафиксировали 89 174 новых случаев ковида, всего с начала пандемии — 16 775 024. Госпитализировали за сутки 9 849 человек. Выздоровели за сутки 160 507 человек, всего — 14 263 191. Умерли за сутки 776 человек, всего — 345 787.