В Рязанской области осудили женщину, которая убила сожителя, пытаясь от него защититься

Мужчина повел себя агрессивно, оскорбляя и унижая женщину, а также замахнулся на нее рукой. Предполагая, что сожитель может причинить ей телесные повреждения, обвиняемая нанесла ему удар ножом в грудь, хотя имела реальную возможность покинуть дом и избежать продолжения конфликта.

В Рязанской области жительницу Захаровского района 1978 года рождения осудили за превышение пределов обороны. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Вечером 24 сентября 2021 года женщина выпивала с сожителем. Между ними произошла ссора. Мужчина оскорблял и унижал женщину и замахнулся рукой. Сожительница предположила, что он может ее избить и ударила ножом в грудь. Отмечается, что она «имела реальную возможность покинуть дом и избежать продолжения конфликта».

Мужчина скончался на месте от полученных ран.