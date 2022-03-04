В Рязани задержали мужчину, который разбил стекло у московской станции метро

Против 23-летнего приезжего возбудили уголовное дело по статье «Вандализм».

В Рязани задержали мужчину, который разбил стекло у московской станции метро. Об этом сообщила пресс-служба УВД на московском метрополитене.

23-летний приезжий мужчина разбил витражное стекло на выходе у станции метро «Октябрьское поле» в Москве. Момент попал на видео. Ущерб составил более 70 тысяч рублей.

Злоумышленника задержали в Рязани. Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ («Вандализм»).