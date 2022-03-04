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В Рязани за неделю привлекли к ответственности девять человек за митинги
Восемь человек оштрафовали на сумму от 10 до 20 тысяч рублей, одному рязанцу назначили административный арест на двое суток.

В Рязани за неделю привлекли к ответственности девять человек за митинги. Об этом РЗН. инфо сообщил источник в правоохранительных органах.

С 24 февраля девятерых рязанцев привлекли к ответственности по статье 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Восемь человек оштрафовали на сумму от 10 до 20 тысяч рублей, одному рязанцу назначили административный арест на двое суток.

Ранее сообщалось, что рязанка, вышедшая на улицу с плакатом против войны, получила двое суток ареста. Другую жительницу Рязани за акцию протеста оштрафовали.