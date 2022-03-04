В Рязани появятся две новые улицы в Московском районе

Улицы «Перспективная 2» и «Перспективная 3» будут располагаться от ТЦ «Метро» до центра единоборств.

В Рязани появятся две новые улицы в Московском районе. Соответствующий тендер разместили на сайте госзакупок.

Улицы «Перспективная 2» и «Перспективная 3» будут располагаться от ТЦ «Метро» до центра единоборств.

Стоимость тендера составила 95 млн 77 тысяч 590 рублей.

Подрядчик обязан провести земляные работы, проложить асфальтовую дорогу шириной семь метров и тротуарные дорожки шириной два метра, обустроить электричество, канализацию и газоснабжение, а также установить освещение и благоустроить территорию.

Гарантия на дорожное покрытие составляет пять лет, а на покрытие на тротуаре — три года.

Срок выполнения работ до 31 августа 2022 года.