В Рязани почтили память сотрудника ОМОН, заслонившего товарищей от взрыва гранаты

Руководители рязанского ОМОН Росгвардии, сотрудники и ветераны отряда, родные и близкие Александра Гуськова почтили память минутой молчания и возложили к его могиле цветы.

В рязанском управлении Росгвардии почтили память сотрудника ОМОН, погибшего при исполнении служебного долга на территории Северного Кавказа.

Руководители рязанского ОМОН Росгвардии, сотрудники и ветераны отряда, родные и близкие Александра Гуськова почтили память минутой молчания и возложили к его могиле цветы.

4 марта 2000 года во время патрулирования местности около блокпоста Александр Гуськов заслонил телом сослуживцев при взрыве гранаты. Он получил смертельное ранение и погиб.

Старшего сержанта милиции посмертно наградили Орденом Мужества.