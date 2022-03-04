В Рязани обсудили меры поддержки экономики региона в условиях санкций

В Рязани прошло первое заседание регионального штаба по реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности, созданного 2 марта. Его возглавил губернатор Николай Любимов.

В Рязани прошло первое заседание регионального штаба по реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности, созданного 2 марта. Его возглавил губернатор Николай Любимов, а в состав вошли зампреды правительства области, руководители профильных министерств, территориальных органов федеральных структур, отделения по Рязанской области Г. У. Центрального банка РФ по ЦФО, уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе, председатель совета муниципальных образований области.

«Региональный штаб создан для координации наших усилий и для обеспечения качественной реализации оперативных мер, которые направлены на поддержание экономической стабильности. В свете тех санкционных решений, которые приняты в отношении нашей страны, сохранение финансовой устойчивости ключевых отраслей и других секторов экономики — это сейчас важнейшая задача для всех регионов», — отметил Николай Любимов.

Он также сообщил, что в Госдуму направили пакет законопроектов, который позволит оказать антикризисную помощь людям и бизнесу и минимизировать возможные последствия санкций.

Глава региона рассказал, что помощь экономическому сектору включает льготы предприятиям, мораторий на плановые проверки среднего и малого бизнеса в 2022 году, отсрочку и рассрочку уплаты налогов, отказ в ряде случаев от применения мер за налоговую задолженность и другие льготы. Также в список входят пересмотр условий госзакупок, вопросы сдерживания цен на продовольствие, товары первой необходимости, строительные и другие материалы, реструктуризация кредитов для граждан и предпринимателей, в том числе по ипотеке.

Любимов отметил, что задача штаба состоит в том, чтобы граждане, крупные предприятия, малый и средний бизнес получили необходимую поддержку как можно быстрее. Главной целью он назвал сохранение рабочих мест и заработной платы.

«Никакие инвестиционные проекты не должны останавливаться, а наоборот, еще больше поддерживаться, чтобы продолжать двигаться вперед», — подчеркнул губернатор.

В качестве первых мер поддержки Николай Любимов предложил расширить программы финансирования госфонда развития промышленности Рязанской области в части предоставления займов на пополнение оборотных средств. Рязанскому областному фонду поддержки малого предпринимательства — разработать дополнительные продукты льготных займов. По словам главы региона, данные инструменты уже отработаны в период пандемии, поэтому для их запуска не требуется существенных временных затрат.

«Докапитализация фондов позволит на максимально льготных условиях предоставить до полумиллиарда рублей нашим предпринимателям, в том числе промышленным предприятиям. Для них это будет реальной, важной и очень нужной поддержкой сейчас. Совместно с депутатами облдумы будем оперативно принимать необходимые изменения в региональное законодательство», — подчеркнул губернатор.

Любимов напомнил, что в регионе действует оперативный штаб по мониторингу и оперативному реагированию на изменение обстановки продовольственного рынка. На его очередном заседании представители крупных торговых сетей согласились сформировать перечень товарных позиций, по которым будут применяться минимальные торговые наценки.

Глава региона поручил оперативно подготовить предложения по обеспечению устойчивого развития Рязанской области в условиях внешнего санкционного давления.

«Несмотря ни на что всем сейчас нужно работать максимально четко, в полную силу, целеустремленно, системно, добиваясь нужных нашей экономике и жителям региона результатов. Все стратегические цели и планы остаются в силе», — подытожил Николай Любимов.