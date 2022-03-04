В Рязани конкурс на должность директора фонда капремонта выиграла Виктория Каленова

Ранее Виктория Каленова (в девичестве Сорокина) уже была временно исполняющей обязанности директора фонда капремонта жилья с марта 2020 по июнь 2021 года.

В Рязани конкурс на должность директора фонда капремонта выиграла Виктория Каленова. Информацию разместили на сайте министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области.

В четверг, 3 марта, прошел третий этап открытого конкурса на замещение должности руководителя регионального оператора. По итогам конкурса Каленова набрала 76 баллов, а Калачев Дмитрий, действующий исполняющий обязанности директора, — 55 баллов.

По данным Vidsboku.ru , девичья фамилия Каленовой — Сорокина.

Ранее Виктория Каленова уже была временно исполняющей обязанности директора фонда капремонта жилья с марта 2020 по июнь 2021 года.