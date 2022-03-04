В Москве пятилетний мальчик выпал с 11 этажа

Ребенка доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Он жил в захламленной квартире в многодетной семье.

В Москве пятилетний мальчик выпал с 11 этажа. Об этом пишет telegram-канал 112.

Инцидент произошел вечером в четверг, 3 марта, в доме на Каширском шоссе. Ребенок остался без присмотра и выпал из окна 11 этажа. Мальчика доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

Позже выяснились условия проживания несовершеннолетнего. В семье воспитывали еще четверых детей, а квартира, в которой жила семья оказалась завалена мусором.

Сообщается, что органы опеки забрали детей и проводя проверку.