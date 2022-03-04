В Канищеве мужчина незаконно хранил дома обрез

Рязанец получил оружие в наследство. Зная, что владеет им незаконно, мужчина спрятал обрез дома. Он признался, что несколько раз стрелял из него в пустынном месте.

В Канищеве мужчина незаконно хранил дома обрез. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Полицейские получили сведения, что 45-летний рязанец незаконно хранит в своей квартире на улице Интернациональной обрез охотничьего ружья.

Сотрудники осмотрели квартиру и нашли спрятанное в мебели оружие. Его изъяли.

Мужчина рассказал, что обрез достался ему в наследство. Рязанец знал, что владеть ружьем с укороченным стволом на законных основания невозможно, но оставил обрез себе и спрятал в квартире. Он рассказал, что несколько раз стрелял из оружия в пустынном месте.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»). Рязанцу грозит до пяти лет тюрьмы.