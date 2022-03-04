Синоптик рассказал, когда придет «настоящая» весна

Синоптик подчеркнул, что с метеорологической точки зрения весна приходит, когда наблюдается устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль.

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, когда в Москве прогнозируется устойчивый переход температуры к нулю. Об этом передает РИА Новости .

По его словам, такая погода ожидается 15-17 марта. Специалист отметил, что по ночам погода довольно морозная, но теплая днем. В среднем она будет выше нормы.

«И птицы у нас весело поют, и снежный покров активно уменьшается. С этой точки зрения можно говорить о приходе весны, тем более что на календаре 3 марта», — сказал Леус.

Синоптик подчеркнул, что с метеорологической точки зрения весна приходит, когда наблюдается устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль. В этом году этот процесс ожидается 15-17 марта.