Рязанские отделения «Почты России» изменят режим работы в праздничные дни
8 марта станет выходным днем для всех отделений, кроме круглосуточных.
Отделения «Почты России» в Рязанской области изменят график работы в связи с 8 Марта. Об этом сообщили в компании.
В субботу, 5 марта, отделения закроются на час раньше.
В воскресенье, 6 марта, отделения будут работать по установленному графику, а 7 марта — по режиму работы в субботу.
8 марта станет выходным днем для всех отделений, кроме круглосуточных.