Рязанские отделения «Почты России» изменят режим работы в праздничные дни

8 марта станет выходным днем для всех отделений, кроме круглосуточных.

Отделения «Почты России» в Рязанской области изменят график работы в связи с 8 Марта. Об этом сообщили в компании.

В субботу, 5 марта, отделения закроются на час раньше.

В воскресенье, 6 марта, отделения будут работать по установленному графику, а 7 марта — по режиму работы в субботу.

8 марта станет выходным днем для всех отделений, кроме круглосуточных.